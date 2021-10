Formel 1: Lewis Hamilton war "gekommen, um Blut zu sehen"

Der 36-Jährige meint hierzu, dass er die Hoffnung habe, in Katar, Saudi-Arabien und Co. „positive Entwicklungen“ anzustoßen: „Nicht nur in den vier Tagen, in denen wir dort sind. Sondern langfristig. Manchmal hilft es doch schon, die Kompassnadel ein kleines bisschen neu auszurichten. Das könnte das Erbe der Formel 1 an solchen Orten sein. Ich glaube, dass wir durchaus positiven Einfluss haben können. Aber vielleicht ist das auch naiv.“