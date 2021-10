Formel 1: Williams-Rennstall will bis 2030 klimapositiv werden

Der britische Formel-1-Rennstall Williams will bis zum Jahr 2030 klimapositiv werden. Dies kündigte das ehemalige Weltmeisterteam am Mittwoch an. Damit würde Williams die Zielsetzung der Formel 1 übertreffen, die Motorsport-Königsklasse will im selben Zeitraum Klimaneutralität erreichen.