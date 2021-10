Motorenwechsel: Vettel erwartet Strafversetzung in Austin

Formel-1-Pilot Sebastian Vettel steht beim Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, 21.00 Uhr MESZ/Sky) vor einem komplizierten Rennen. Der viermalige Weltmeister kündigte am Donnerstag einen Motorenwechsel an seinem Aston Martin an, er wird damit in der Startaufstellung zurückversetzt. Es ist bereits die vierte Antriebseinheit für Vettel. „Es wird ein schwieriges Wochenende, wir wechseln den Motor und bekommen eine Strafe“, sagte Vettel.