Formel 1: Mercedes fordert Überprüfung des Verstappen-Manövers

Das erneut harte Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen beim Großen Preis der Formel 1 in Sao Paulo könnte noch ein Nachspiel haben. Hamiltons Mercedes-Rennstall macht seinen Anspruch auf erneute Prüfung eines Vorfalls in der 48. Runde geltend, das teilte das Weltmeisterteam am Dienstag mit.