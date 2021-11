Formel 1: Stimmen von Hamilton, Vettel, Schumacher, Verstappen zum Brasilien-Qualifying

Toto Wolff (Mercedes-Teamchef): „Auf einer Strecke, auf die uns normal nicht so liegt, war das beeindruckend. Es hat auch nicht so gut begonnen am Freitag. Im Qualifying war es für Lewis ein richtig robuster Vorsprung, was eine gute Ausgangslage für das Sprintrennen ist.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)