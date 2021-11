Formel 1: Verstappen gewinnt auch in Mexiko vor Hamilton

Max Verstappen hat den Großen Preis der Formel 1 in Mexiko gewonnen und nimmt in der Schlussphase der Saison Kurs auf seinen ersten WM-Titel. Der Niederländer im Red Bull setzte sich am Sonntag vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes durch, der Abstand auf den Engländer in der Gesamtwertung wuchs weiter. Vier Rennen vor Schluss hat Verstappen 19 Punkte Vorsprung auf seinen Verfolger.