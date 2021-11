Formel 1: WM-Fight Hamilton vs. Verstappen - Welche Rolle haben Pérez & Bottas?

Wingman Pérez scheint voll motiviert bis in die Haarspitzen. Der Mexikaner fightet auf Teufel komm raus, um sich dafür zu bedanken, dass Red Bull ihm die Chance gegeben hat, mit Spitzenmaterial an den Start gehen zu dürfen. In einer Saison, vor der ihm das Karriere-Ende in der Königsklasse drohte.