Hamilton-Entscheidung am Mittag - auch Verstappen zu den Rennkommissaren

São Paulo (SID) - Auf der Zielgeraden der Formel-1-Saison bahnt sich in Brasilien ein kleines Drama um die beiden WM-Rivalen an. Schon nach dem Qualifying war der Mercedes von Rekordweltmeister Lewis Hamilton am Freitag beanstandet worden, dem Engländer droht damit beim Sprint am Samstag (20.30 Uhr MEZ/Sky) sogar ein Start aus der Boxengasse.