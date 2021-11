Nach Mercedes-Einspruch: Entscheidung über Verstappen-Manöver vertagt

Die Entscheidung über eine mögliche Strafe für Max Verstappen nach dem harten Duell mit Lewis Hamilton in Brasilien wird frühestens am Freitag fallen. Das teilten die Rennkommissare der Formel 1 am Donnerstagabend in Katar mit. Vorausgegangen war eine von Hamiltons Mercedes-Rennstall erbetene Anhörung, an der auch Verstappens Red-Bull-Team teilnahm.