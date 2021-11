Formel 1, Mick Schumacher: "Ich bin geimpft, das spricht für sich"

In Sao Paulo testet die Formel 1 zum dritten und letzten Mal in dieser Saison das neue Sprint-Format. Das Qualifying zum Mini-Rennen am Samstag findet nach nur einer Trainingseinheit bereits am Freitag statt. Das Ergebnis des Sprints am Samstag bestimmt dann die Startreihenfolge für den Grand Prix am Sonntag.