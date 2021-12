Bieber, De Niro, Wintour, Joshua und Co.: Stars drücken Hamilton die Daumen

Lewis Hamilton verdient den achten WM-Titel in der Formel 1 - zumindest wenn es nach seinen ziemlich prominenten Freunden in aller Welt geht. Vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi (14.00 Uhr MEZ/Sky) verschickte Mercedes am Sonntag ein etwa einminütiges Motivationsvideo, in dem Stars aus den verschiedensten Bereichen dem Engländer viel Glück für das entscheidende Duell mit Max Verstappen im Red Bull wünschen.