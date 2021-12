Formel 1: Der WM-Zweikampf Hamilton-Verstappen in Zeitraffer

Großer Preis von Großbritannien (10. Rennen): Der erste Big Bang. Verstappen gewinnt am Samstag locker den ersten Sprint der Formel-1-Geschichte und startet von der Pole Position in Hamiltons Heimrennen. Der Weltmeister holt in der ersten Kurve die Brechstange raus, Verstappen scheidet aus, Hamiltons Wagen bleibt weitgehend unversehrt und trägt ihn zum Sieg. Dass der Brite ausgelassen feiert, während Verstappen noch zur Untersuchung im Krankenhaus ist, sorgt bei Red Bull für reichlich Unmut. Verstappen - Hamilton 185:177