Ecclestone: „Ein Super-Rennen mit dem richtigen Ergebnis“

Verstappen (Red Bull) hatte Titelverteidiger Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) am Sonntag in der letzten Runde des Rennens überholt und sich damit erstmals die WM-Krone aufgesetzt. "Er hat es verdient und es ist gut für die Formel 1 nach der Dominanz von Mercedes und Hamilton einen neuen, jungen Champion zu haben", so Ecclestone.