Formel 1: Rennen in Saudi-Arabien mit Hamilton & Verstappen LIVE im TV, Stream & Ticker

Sollte der siebenmalige Weltmeister gewinnen, hätte er die Voraussetzung dafür geschaffen, mit einem weiteren Sieg beim Saisonfinale in Abu Dhabi am 12. Dezember aus eigener Kraft seinen achten Titel zu holen - unabhängig davon, was sein großer Rivale Max Verstappen macht. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)