Formel 1: Hamilton zu den Rennkommissaren vorgeladen

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton droht eine empfindliche Rückversetzung in der Startaufstellung zum Großen Preis von Saudi-Arabien. Der britische Mercedes-Star muss um 17.00 Uhr (MEZ) den Rennkommissaren in Dschidda Rede und Antwort stehen. Hamilton hatte im dritten freien Training in einer gefährlichen Situation unter doppelt geschwenkter Gelber Flagge offenbar nicht ausreichend verlangsamt.