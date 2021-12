Formel 1: Mercedes-Boss Toto Wolff legt nach! Verstappen-Titel wie Hand Gottes oder Wembley-Tor

Die Erfolgsaussichten der Berufung beim Weltverband FIA seien ohnehin gering gewesen, weil dieser „gleichzeitig Angeklagter und Richter gewesen wäre. Das setzt ein Gefühl der Machtlosigkeit frei. Genau wie am Sonntag in der letzten Runde. So habe ich mich zuletzt als Kind gefühlt.“