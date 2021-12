Formel 1: Mercedes muss bis Donnerstag über Berufung entscheiden

Verstappen hatte Mercedes-Star Hamilton am Sonntag in der letzten Runde des Großen Preises von Abu Dhabi überholt und sich damit im Duell der zuvor punktgleichen WM-Anwärter seinen ersten Titel geholt. Vorausgegangen war eine umstrittene Entscheidung der Rennleitung zuungunsten Hamiltons, gegen die Mercedes am Sonntag zunächst erfolglos protestierte.