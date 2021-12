Formel 1 mit Impfappell an Fans: "Bitte leistet euren Beitrag"

"Wir finden den Weg zu Dingen zurück, die wir lieben. Aber COVID ist nicht verschwunden", sagte der siebenmalige Weltmeister Hamilton in dem Clip, der am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi veröffentlicht wurde. Sein Kontrahent Verstappen appellierte: "Bitte leistet euren kleinen Beitrag."