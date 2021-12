Formel 1 plant Impfpflicht für alle Mitarbeiter ab Saison 2022

Und weiter: „Es ist noch ein bisschen früh, darüber zu sprechen, was im kommenden Jahr sein wird. Denn noch vor drei Wochen haben wir alle gedacht, dass die Pandemie fast vorbei ist und 2022 wieder normal wird. Aber mit dieser neuen Variante in Europa nimmt die Pandemie wieder stark an Fahrt auf, und die Krankenhäuser füllen sich wieder. Jeden Tag stecken sich hunderttausende Menschen in Europa an. Wir müssen aufpassen.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)