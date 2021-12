Formel 1: Pressestimmen zu Verstappen vs. Hamilton - Konsequenzen gefordert

Auch in den Pressestimmen zum Saisonfinale der Formel 1 spiegelt sich das Chaos wider, es wird viel Kritik geäußert - und vor allem in England ein einfacheres, für die Fans verständlicheres Regelwerk gefordert. Selbst in den Niederlanden mischt sich aufgrund der vielen seltsamen Entscheidungen in die große Freude auch Verwirrung und Skepsis. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)