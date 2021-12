Formel 1, Saudi-Arabien: Verwarnung für Hamilton kann im WM-Kampf mit Verstappen Rolle spielen

Sollte sich Hamilton in Saudi-Arabien oder im Verlaufe des Wochenendes in Abu Dhabi eine weitere Verwarnung einhandeln, hätte das eine Strafversetzung um zehn Startplätze zur Folge. So sieht es das Reglement bei drei Verwarnungen im Laufe einer Saison vor. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)