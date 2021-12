Freiwillige Isolation: Ricciardo verbringt Weihnachten im Hotelzimmer

Abu Dhabi (SID) - Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo will einen hohen Preis zahlen, um erstmals seit dem Frühjahr 2020 in seine australische Heimat zu reisen: Der McLaren-Pilot begibt nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi (Sonntag, 14.00 Uhr MEZ/Sky) für 14 Tage und damit auch über Weihnachten in freiwillige Quarantäne.