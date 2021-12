Hamilton Wettfavorit in Dschidda

Geht es nach Wettanbieter bwin, erlebt die Formel 1 ein Herzschlagfinale beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi am 12. Dezember. Für den anstehenden vorletzten Lauf in Saudi-Arabien am Sonntag (18.30 Uhr MEZ/RTL und Sky) ist Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England) mit der Siegquote 1,44 der klare Favorit. Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der acht WM-Punkte Vorsprung nach Dschidda mitgebracht hat, folgt mit Quote 3,5.