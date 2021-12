Räikkönen-Emotionen zum Abschied? "Ich bezweifle es"

„Ich bezweifle es“, sagte der Finne am Donnerstag. In seinem letzten Rennen in Abu Dhabi am Sonntag (14.00 Uhr MEZ im LIVETICKER) wolle er einerseits „Spaß haben“, auf der anderen Seite freue er sich „darauf, wenn es vorbei ist und ich einen leeren Terminplan habe“. Ob er in Zukunft in einer anderen Rennserie starten will, ließ er offen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)