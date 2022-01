Domenicali: Deutschland hat „kein Interesse“ an eigenem Formel-1-Rennen

Die Königsklasse nimmt ohnehin verstärkt andere Regionen ins Visier. Im Mai feiert der Grand Prix in Miami Premiere, "die USA sind wichtig für uns", sagte Domenicali: "Die andere Region, die wir nicht unterschätzen dürfen, ist der Ferne Osten." In Zhou Guanyu (Alfa Romeo) geht in diesem Jahr erstmals ein chinesischer Stammpilot an den Start: "Das Interesse aus China wächst, deshalb wird die Region auch in unseren Fokus rücken."