Formel 1: Marko schwebt Videoanalyse wie im Fußball vor

Bei dieser Videoanalyse stehe nur ein Verantwortlicher mit dem Schiedsrichter in Kontakt, so sollte es nach Markos Vorstellungen künftig auch in der Formel 1 sein. Rennleiter Michael Masi müsse mit klarem Kopf und ohne Einflussnahme entscheiden können, was nicht möglich sei, wenn die Teamchefs ständig mit ihm sprechen: "Die reden ja ununterbrochen. Das gehört abgeschirmt."