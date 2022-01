Neuer Boss von Vettel: Krack wird Teamchef bei Aston Martin

Neuer Boss für Ex-Weltmeister Sebastian Vettel: Mike Krack wird Nachfolger von Otmar Szafnauer als Teamchef bei Aston Martin. Das gab der Formel-1-Rennstall am Freitag bekannt. Krack kennt Vettel bereits aus seiner Zeit als Ingenieur bei BMW-Sauber, 2006 und 2007 war der Heppenheimer Testfahrer des Teams. Zuletzt war Krack Motorsportchef bei BMW. Vettels neuer Dienstwagen für die am 20. März beginnende Saison soll am 10. Februar vorgestellt werden.