Vettel über Thunberg: "Ältere Männer sollten ihr mehr Gehör schenken"

"So flexibel sollten wir das generell handhaben in Mobilitätsfragen. Ich glaube nicht, dass das Elektro-Auto allein die Antwort sein kann oder das Wasserstoff-Auto oder der Verbrenner", sagte Vettel: "Die Kombination aus bekannten Dingen und etwas Neuem, was vielleicht noch erfunden und entwickelt wird ? das ist die Antwort." Die Formel 1 könne und müsse als Innovationstreiber helfen.