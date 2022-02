Formel 1 bleibt bis 2026 in Austin

Am Freitag verkündete die Königsklasse die Vertragsverlängerung, die Strecke in Texas bildet ab diesem Jahr nicht mehr den einzigen Stopp in den Vereinigten Staaten: Im Mai wird die Formel 1 erstmals auf dem neuen Stadtkurs in Miami zu Gast sein. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)