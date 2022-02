Formel 1: Charles Leclerc setzt Bestzeit bei Test in Barcelona - Vettel und Schumacher im Mittelfeld

Die Geschlagenen schöpfen Hoffnung: Ferrari und McLaren präsentieren sich bei den Testfahrten der Formel 1 in guter Frühform, die Traditionsrennställe waren in Barcelona auch am Donnerstag gut unterwegs - zum Start der neuen Saison in Bahrain (20. März) wollen sie Red Bull und Mercedes endlich wieder ernsthaft angreifen.