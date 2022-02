Formel 1: McLaren bei Testfahrten weiter stark, Hamilton entspannt

Der Traditionsrennstall McLaren präsentiert sich bei den Testfahrten für die neue Formel 1 Saison weiter in Frühform. Am Donnerstag legte Daniel Ricciardo in 1:20,355 Minuten am Vormittag zunächst die Bestzeit hin, zudem drehte der Australier starke 65 Runden. Am Mittwoch war bereits Ricciardos Teamkollege Lando Norris (1:19,568) der Schnellste auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.