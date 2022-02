Nach Chaos-Finale: Masi als Rennleiter der Formel 1 abgesetzt

Der Automobil-Weltverband FIA hat Michael Masi (44) nach dem umstritten Saisonfinale in Abu Dhabi als Rennleiter der Formel 1 abgesetzt. Zudem kündigte der neue FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem für die am 20. März in Bahrain beginnende Saison eine „virtuelle Rennleitung“ an, die dem eigentlichen Rennleiter bei der Entscheidungsfindung helfen und „wie der Videobeweis im Fußball“ funktionieren soll.