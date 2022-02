Red Bull stellt neuen Formel-1-Boliden am 9. Februar vor

Am 23. Februar beginnen für die zehn Rennställe die ersten dreitägigen Testfahrten in Barcelona, die Saison beginnt nach weiteren Tests in Bahrain am 20. März an identischer Stelle. Die Formel 1 wartet 2022 mit einer einschneidenden Regelnovelle auf. Besonders das aerodynamische Konzept wurde grundlegend vereinfacht und vereinheitlicht. Ziel ist es, dass die Rennwagen einander besser folgen können und es zu mehr Überholmanövern kommt.