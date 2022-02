Vettel enthüllt neuen Aston Martin

Die Nachfolgerin von "Honey Rider", so taufte Vettel seinen 2021er-Rennwagen in Anlehnung an das erste Bond-Girl, soll das Formel-1-Team der Edelmarke nach vorne katapultieren. Den Namen seines Gefährts dürfte Vettel in alter Tradition rund um den Saisonauftakt am 20. März in Bahrain bekannt geben. Die ersten Testfahrten beginnen am 23. Februar in Barcelona.