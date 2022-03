Debakel für Hamilton: Aus im ersten Quali-Abschnitt

Das Weltmeisterteam Mercedes, Seriensieger der vergangenen Jahre, findet bislang schwer in die Saison. Das unter dem komplett neuen Aerodynamik-Reglement entworfene Auto kann noch nicht mit den anderen Topteams Ferrari und Red Bull mithalten, das war schon beim Saisonauftakt in Bahrain deutlich. Dort landete Hamilton nur wegen eines Doppel-Ausfalls bei Red Bull auf Rang drei - das Qualifying in Dschidda wurde nun aber zum unerwarteten Tiefpunkt.