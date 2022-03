Formel 1: Duell ist zum Dreikampf geworden

Das Formel-1-Duell zwischen Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Rekord-Champion Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) ist laut Sportwettenanbieter bwin schon in der frühen Phase der Saison zu einem Dreikampf geworden. Beim zweiten Saisonlauf am Sonntag in Saudi-Arabien (19.00/Sky) erwartet bwin ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Verstappen und Bahrain-Sieger Charles Leclerc (Monaco/Ferrari).