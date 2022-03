Formel 1: Erster Saisonsieg für Verstappen

Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) hat im zweiten Rennen seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert. Der Red-Bull-Pilot gewann in Saudi-Arabien vor Bahrain-Sieger Charles Leclerc (Monaco) und dessen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz (Spanien). In der WM-Wertung baute der führende Leclerc mit 45 Punkten seinen Vorsprung aus.