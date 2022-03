Formel 1: Quali-Stimmen aus Bahrain mit Hamilton, Verstappen, Leclerc und Schumacher

Bei Mick Schumacher und Nico Hülkenberg gibt es am Samstag gemischte Gefühle - während bei einem das Auto super funktioniert, ist der andere mit seiner fahrerischen Leistung zufrieden. Nur mit dem jeweiligen Gegenpart hadern sie. (F1-Auftakt in Bahrain am So. ab 16 Uhr im LIVETICKER)