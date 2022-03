Formel 1: Weltmeister Verstappen der Favorit auf den ersten Sieg des Jahres

Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) gilt laut Sportwettenanbieter bwin als Favorit für den ersten Formel-1-Sieg des Jahres in Bahrain (Sonntag, 16.00 Uhr/Sky). Sollte der Niederländer den Saisonauftakt in der Wüste von Sakhir gewinnen, zahlt bwin das 2,75-fache des Einsatzes. Beim Kampf um den Titel gilt hingegen Verstappens Rivale Lewis Hamilton (Mercedes) mit einer Quote von 2,50 als aussichtsreichster Kandidat.