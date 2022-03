Mick Schumacher: „Wäre sicher bereit zu fahren“

Nach seinem Unfall waren viele Fahrerkollegen in Sorge um ihn, auch äußerten einige Kritik an der Charakteristik der Strecke, auf der mit höchster Geschwindigkeit teils blinde Kurven in einem Betonkanal genommen werden. "Es ist nicht an mir, über die Sicherheit zu urteilen, sondern an den Offiziellen und den Leuten, die entscheiden. Aber ich denke, dass es einige Dinge geben wird, die untersucht werden müssen", sagte Schumacher: "Zum Glück sind die Autos heutzutage so sicher, dass ich es geschafft habe."