Verstappen: "Dieser verzweifelte Siegeshunger ist weg"

Verstappen wird seinen Status in der neuen Saison, die am 20. März in Bahrain beginnt, auch für alle Welt sichtbar machen. Der Red-Bull-Pilot fährt mit der Nummer 1, zudem strahlen Helm und Rennschuhe nun in Gold. "Ob ich noch einmal Weltmeister werde? Keine Ahnung. Deswegen sollte man den Moment genießen und mit Stolz zeigen, was man geschafft hat", erklärte er. Nun der Gejagte zu sein, sei "ein gutes Gefühl", betonte der 24-Jährige.