Auch VW-Aufsichtsrat offen für Formel-1-Einstieg von Audi und Porsche

Der Einstieg der deutschen Marken Audi und Porsche in die Formel 1 rückt offenbar näher. Wie das Fachmagazin auto motor und sport am Donnerstag berichtet, gab auch der Aufsichtsrat der Konzernmutter Volkswagen grundsätzlich grünes Licht für eine künftige Teilnahme der beiden Tochterunternehmen an der Königsklasse. Eine endgültige Entscheidung für den Einstieg hänge aber weiterhin von der genauen Ausgestaltung des Motorenreglements ab 2026 ab.