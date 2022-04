Formel 1: Max Verstappen kontert Kritiker und sieht sich als echter Champion

Für den Red-Bull-Piloten ist das jedoch längst abgehakt - er will jetzt noch einen draufsetzen. „Wenn man sich die vergangene Saison anschaut, hätten wir mehr Siege haben können, und auch mehr Poles“, so der Weltmeister, der nach seinem bitteren Ausfall beim Saisonauftakt in Bahrain zum Sieg gefahren war. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)