Formel 1: Verzweiflungstat? Mercedes bringt jetzt schon Update für Hamilton & Russell

Nun soll die Leistung in Melbourne (Das komplette Rennwochenenden im SPORT1-Liveticker) mit einem ersten Update-Paket gesteigert werden - und das schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Saison. Mit einem neuen Heckflügel will man näher an das Potenzial herankommen, das das Team im Boliden W13 sieht. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)