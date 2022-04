Formel 1: RTL zeigt Imola live im Free-TV

Frankfurt am Main (SID) - Formel-1-Fans können das Heimspiel von WM-Spitzenreiter Ferrari in Imola am kommenden Wochenende auch im Free-TV live verfolgen. Wie RTL am Dienstag mitteilte, wird das Rennen am Sonntag im Rahmen der Vereinbarung mit Bezahlsender Sky übertragen. Der langjährige Moderator Florian König wird wegen einer Corona-Infektion an der Strecke von Laura Papendick ersetzt.