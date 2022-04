Formel 1: Überraschung! Dieser Mercedes-Pilot toppt alle Fahrer

Das wirklich Traurige an diesem Satz: Zu diesem Zeitpunkt wusste der 50-Jährige noch nicht, was ihn im eigentlichen Rennen erwartet. Nach 41 Runden wurde Lewis Hamilton von Max Verstappen überrundet - eben jener Verstappen, mit dem er sich im vergangenen Jahr noch bis in die letzte Runde der Saison um den Titel duellierte.