Formel 1: "übertreibt es das eine oder andere Mal“ - Kritik an Mick Schumacher!

So übte nun Ex-F1-Pilot Timo Glock Kritik am Youngster. „Das Paket ist gut genug, um in die Punkte zu fahren. Aber auch da merkt man, dass das für ihn eine neue Situation ist. Er hat nun einen Teamkollegen, der wirklich stark ist und keine Fehler macht“, schilderte Glock bei Sky. (KOLUMNE: Schumachers Status in Gefahr)