Sportwetten: Ferrari Topfavorit beim Heimrennen

Dass der viermalige Champion Sebastian Vettel nach seinem verspäteten und misslungenen Saisondebüt in Melbourne ganz nach vorne kommt, hält bwin mit Sieg-Quote 501,00 für den Aston-Martin-Piloten für sehr unwahrscheinlich. Besser notiert ist mit Quote 351,00 Mick Schumacher, dessen Vater Michael im Ferrari siebenmal in Imola gewann. Die erste Top-10-Platzierung des 23 Jahre alten Haas-Piloten belohnt bwin mit Quote 2,75.