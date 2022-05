Formel 1: Haas-Teamchef Steiner erhöht Druck auf Schumacher - "Beide Fahrer müssen punkten"

In Barcelona sah es lange Zeit gut aus für Schumacher, ehe er wegen der alten Reifen am Ende noch zurückfiel. Danach fand er deutliche Worte in Richtung seines Teams. „Dass wir nicht in die Punkte gefahren sind, ist auf die Strategie zurückzuführen. Sie war dann doch etwas anders, als wir dachten, dass sie sein würde“, kritisierte er nach dem Rennen im Sky-Interview. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)