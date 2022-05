Formel 1: Pressestimmen zum Spanien-GP - Leclerc "verraten", Hamilton wird gefeiert

Telegraph: „Das ist mal eine Wende. Nach der vielleicht schwächsten Leistung seiner Karriere im vergangenen Monat in Imola hatte Lewis Hamilton sich selbst ganz öffentlich aus dem Titelrennen verabschiedet. Nach dem außerordentlichen Grand Prix in Spanien meldet sich Mercedes nun ebenfalls öffentlich zurück. Was für ein Tag. Und welch eine Saison uns nun vielleicht erwartet.“